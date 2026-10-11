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Serie A, oggi Cagliari-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I sardi ospitano i bianconeri nella sesta giornata di campionato

Kolo Muani - Ipa/Fotogramma
Kolo Muani - Ipa/Fotogramma
11 ottobre 2026 | 07.50
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Juventus. Oggi, domenica 11 ottobre, il club bianconero vola in Sardegna per sfidare il Cagliari - in diretta tv e streaming - nella sesta giornata di Serie A. Prima della maxi sosta per le Nazionali, la squadra di Pisacane ha battuto l'Udinese 1-0 in trasferta, mentre quella di Spalletti ha superato in casa l'Atalanta per 2-0.

Cagliari-Juventus, orario e probabili formazioni

La sfida tra Cagliari e Juventus è in programma oggi, domenica 11 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Fazzini, Maldini; Mendy. All. Pisacane

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; McKennie, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti

Cagliari-Juventus, dove vederla in tv

Cagliari-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

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