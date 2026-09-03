Haier rafforza il proprio impegno nel mondo dello sport internazionale e nel calcio in particolare, annunciando una partnership strategica quadriennale con UC3 che la vedrà diventare Global Partner della Uefa Champions League, la più importante competizione a livello europeo per club, a partire dalla stagione 2027/28. L'accordo, presentato in occasione di IFA 2026, unisce due realtà leader a livello mondiale, accomunate da valori come innovazione, eccellenza e performance, con l'obiettivo di creare nuove esperienze di coinvolgimento per milioni di tifosi e consumatori in tutto il mondo. All’annuncio ha partecipato anche Ruud Gullit, leggenda del calcio olandese e dell’AC Milan ed ex vincitore del Pallone d’Oro, rafforzando il legame tra Haier e il mondo dello sport. La partnership rappresenta un nuovo importante capitolo nella strategia sportiva globale di Haier e si inserisce nella piattaforma “Play with the Number Ones”, che riunisce le partnership sportive del brand attorno a un’ambizione condivisa di eccellenza, performance e leadership.

Con decorrenza dal 1° luglio 2027 al 30 giugno 2031, l’accordo garantirà ad Haier diritti esclusivi a livello mondiale nelle categorie elettrodomestici, televisori e display commerciali e comprenderà anche la Uefa Super Cup, le finali della UEFA Youth League e le finali della UEFA Futsal Champions League. La partnership si fonda sulla consolidata leadership globale di Haier, sulla forza del brand e sulla sua dimensione internazionale. Haier è l’unico IoT Ecosystem Brand al mondo ad essere stato inserito, per 8 anni di fila, nella classifica Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands. Da 9 anni consecutivi, Haier Smart Home figura, inoltre, nella Fortune Global 500, a ulteriore conferma della dimensione e della solidità del business a livello mondiale. Unendo la leadership di Haier nell’innovazione e la sua presenza globale alla portata e al prestigio della UEFA Champions League, l’accordo mette insieme due leader nei rispettivi settori.

Questo accordo rappresenta un nuovo passo significativo nell’ambito della consolidata strategia di sponsorizzazione sportive di Haier, che consente al brand di entrare in relazione con le persone attraverso le passioni che per loro contano di più. Per Haier, le partnership sportive non rappresentano semplicemente uno strumento per ottenere maggiore visibilità: sono piattaforme strategiche di lungo periodo che traducono valori condivisi in contenuti, iniziative e opportunità per coinvolgere tifosi, consumatori e comunità in tutto il mondo. Questa filosofia è alla base di “Play with the Number Ones”, la piattaforma che riunisce le partnership sportive di Haier attorno a un’ambizione condivisa: affiancare competizioni, organizzazioni e figure di primo piano che rappresentano i più alti standard di performance e la continua ricerca dell’eccellenza.

La partnership con la UEFA Champions League porta questa strategia a un nuovo livello, ampliando la capacità di Haier di entrare in contatto con milioni di appassionati di calcio nei mercati internazionali. Riflette inoltre l’ambizione alla base di “More Creation, More Possibilities”, il manifesto di brand, che esprime come innovazione e tecnologia possano aprire nuove possibilità e creare esperienze più significative per le persone.

“Il rapporto di Haier con le persone va oltre i suoi prodotti e la casa. Lo sport è un linguaggio universale che crea emozioni condivise e unisce Paesi, culture e generazioni. La UEFA Champions League ci offre una piattaforma straordinaria per entrare in contatto con fan e consumatori in tutto il mondo, trasformando valori condivisi come ambizione, performance, innovazione ed eccellenza in esperienze tangibili e memorabili. Questa partnership rappresenta un altro importante passo nella nostra strategia sportiva globale e ci permetterà di costruire relazioni ancora più rilevanti e durature con le persone", ha dichiarato Wang Meiyan, Vice President and Chief Brand Officer, Haier Group.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Haier come nuovo Global Partner della UEFA Champions League. La sua presenza internazionale, la capacità di innovare e l’ambizione di creare esperienze sempre più rilevanti per le persone fanno di Haier un partner ideale per la competizione. Insieme, puntiamo a sviluppare nuove opportunità per coinvolgere i fan di tutto il mondo e avvicinarli ancora di più alle nostre competizioni, celebrando al contempo l’emozione, l’eccellenza e il senso di appartenenza che rendono unico il calcio europeo!”, ha dichiarato Guy-Laurent Epstein, Co-Managing Director, UC3.

In qualità di Global Partner, Haier otterrà una visibilità ampia e continuativa nell’ambito delle competizioni UEFA incluse nella partnership, raggiungendo milioni di persone attraverso le partite, le trasmissioni internazionali e i momenti più significativi su piattaforme digitali e social. La partnership unirà la portata globale della UEFA Champions League ad attivazioni rilevanti a livello locale, calibrate sui singoli mercati e sulle rispettive audience: Haier potrà sviluppare campagne globali e locali, contenuti co-branded, iniziative digitali e attività rivolte ai consumatori in Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa e Americhe. Il valore dell’accordo andrà ben oltre la visibilità del brand. Haier potrà coinvolgere i fan lungo l’intero percorso che ruota attorno alla competizione: dall’attesa che precede il match all’esperienza di visione da casa, fino agli eventi live e alle iniziative sviluppate a livello locale. Gli elettrodomestici connessi, i televisori e il più ampio portafoglio di soluzioni Haier creeranno un ponte naturale tra innovazione, home entertainment ed emozione del calcio, arricchendo il modo in cui i fan vivono e condividono la partita.