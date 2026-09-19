Dopo quasi 15 anni di attesa, il Dockers Derby tra Millwall-West Ham United torna ad incendiare Londra, riportando al centro della City una delle rivalità più accese e controverse del calcio inglese. La sfida, valida per la Championship, la Serie B inglese, rappresenta il centesimo confronto ufficiale tra due club legati alle radici operaie dell'East End londinese, divenuto noto anche grazie al film del 2005 'Hooligans' interpretato da Elijah Wood.

Il match finisce 2-2 ma il risultato è quasi un dettaglio persino per i tifosi delle due squadre. Il Millwall - a metà classifica con 11 punti - chiude il primo tempo sul 2-0 con i gol di Taylor e Neghli ma il West Ham, capolista a 15, rimonta nella ripresa con Kanté e Mavropanos. Un punto per uno alla fine di una giornata ad altissima tensione, con migliaia di agenti schierati per blindare l'area dello stadio e evitare contatti violenti tra le due tifoserie, divise da un 'odio' - sportivo e non solo - che ha caratterizzato da sempre il football inglese.

Le origini del derby risalgono alla fine dell'Ottocento, quando i sostenitori delle due squadre provenivano dalle comunità dei lavoratori dei dock e dei cantieri navali lungo il Tamigi. Da qui il nome "Dockers Derby", una sfida che nel tempo è andata ben oltre il calcio, diventando simbolo di identità territoriali, rivalità sociali e appartenenza di quartiere. La preparazione alla viglia del match, dal punto di vista dell'ordine pubblico, ha visto Londra in stato di massima allerta. Le autorità britanniche hanno predisposto un imponente dispositivo per evitare incidenti tra le tifoserie, protagoniste in passato di episodi di violenza che hanno contribuito alla fama oscura del derby. Tra gli eventi più ricordati restano i gravi disordini del 2009 a Upton Park e i numerosi scontri tra hooligan che hanno segnato la storia della rivalità.

Secondo le cronache britanniche, la polizia ha effettuato controlli straordinari e interventi preventivi per evitare il rischio di scontri organizzati lontano dallo stadio. Alcune operazioni hanno portato a fermi e arresti prima della gara, scongiurando possibili incidenti tra gruppi ultras rivali. I tifosi più accesi del West Ham avrebbero contattato i rivali del Millwall per stabilire il posto e l'ora degli scontri ma complice probabilmente una soffiata, al posto degli Hammmers, i tifosi di casa hanno trovato la polizia, che ha provveduto a fermi ed arresti, disinnescando sul nascere una situazione potenzialmente molto pericolosa.