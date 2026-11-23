Cento anni raccontati in 7 volumi, 2.400 pagine, per oltre 5.000 partite: l’Enciclopedia della Roma è arrivata e punta a diventare il regalo top di Natale per chi ama la Magica. La raccolta sarà presentata venerdì prossimo, 27 novembre, nella sede del Roma Club Testaccio, in via Lorenzo Ghiberti 31, a partire dalle 17.30. Un cofanetto di gran pregio raccoglie l’opera firmata da Giuseppe Rossi, firma storica de Il Messaggero, fondatore e direttore del free press Leggo. Un’opera che non può mancare nella bacheca di chi ama la squadra, un punto fermo per quei tifosi che l’indimenticabile Agostino Di Bartolomei raccontò affermando: “Esistono i tifosi di calcio e poi esistono i tifosi della Roma”.

Sono quelli che tifando Roma non perdono mai, quelli che la amano senza discuterla, quelli per i quali è sempre e comunque Magica. Al Centenario è stato dedicato un ricordo che va oltre tutto ciò che i risultati hanno raccontato. È la storia di una famiglia, quella composta da presidenti, allenatori, giocatori, addetti ai lavori legati allo staff tecnico, o a quello dirigenziale o sanitario, del settore giovanile o della squadra femminile, una famiglia di cui hanno fatto parte diverse generazioni, gli antenati, i nonni e i padri, i figli e i nipoti. I tifosi possono acquistarla su sportstory.it.