Sinisa Mihajlovic, grande protagonista del calcio internazionale, prima come calciatore con le maglie in Italia di Sampdoria, Roma, Lazio e Inter e poi come allenatore, riceverà il Premio Speciale alla Memoria nell’ambito della quarta edizione del Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026, noto come “Oscar del Mediterraneo”. Il riconoscimento sarà consegnato alla Famiglia Mihajlovic, durante la cerimonia in programma a Roma il 14 ottobre 2026, insieme ad un'opera dedicata al grande giocatore e allenatore, realizzata dall'artista e pittore marchigiano Benito Macerata. Il Premio vuole ricordare non soltanto la straordinaria carriera sportiva di Mihajlovic, ma soprattutto l’uomo, il suo carattere e il coraggio con cui ha affrontato le prove più difficili della sua vita. Mihajlovic ha lasciato una traccia profonda nel calcio europeo, distinguendosi per talento, personalità, determinazione e leadership. Ma è anche il suo percorso umano, segnato dalla battaglia contro la malattia affrontata pubblicamente con dignità e grande forza d’animo, ad averlo trasformato in un esempio per milioni di persone. "Ricordare Sinisa Mihajlovic significa ricordare un grande protagonista del calcio, ma soprattutto un uomo che ha affrontato la vita con una forza straordinaria", sottolinea il Comitato Promotore. "La sua storia ci insegna che il valore di una persona non si misura soltanto dai traguardi raggiunti, ma anche dal modo in cui affronta le difficoltà e dall’eredità che lascia agli altri".

La cerimonia del Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026 riunirà a Roma rappresentanti delle istituzioni, della diplomazia, dello sport, della cultura, dell’arte, dell’informazione e del mondo sociale. La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare personalità e realtà che si sono distinte nei settori dello sport, della cultura, dell’arte, della musica, dell’informazione e dell’impegno sociale, promuovendo al tempo stesso dialogo, cooperazione e conoscenza reciproca tra Europa e Mediterraneo. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo dello sport come strumento di dialogo e di unione tra culture e generazioni. In questo contesto, la figura di Mihajlovic rappresenta uno dei simboli più significativi dell’edizione 2026. L’evento vedrà inoltre la partecipazione di rappresentanti istituzionali e diplomatici di diversi Paesi dell’area euro-mediterranea.

Il Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026 si svolge con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero per lo Sport e i Giovani, con il coinvolgimento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Ministero della Cultura, e con il sostegno di importanti realtà del giornalismo e dello sport, tra cui USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana e AIPS Europe. La scelta di assegnare a Mihajlovic il Premio Speciale alla Memoria vuole quindi rappresentare non solo un omaggio a un campione, ma anche la volontà di mantenere vivo un messaggio rivolto alle nuove generazioni: coraggio, dignità, solidarietà, rispetto e capacità di non arrendersi davanti alle difficoltà. "Non soltanto ricordare il campione, ma ricordare l’uomo. Non soltanto celebrare ciò che ha conquistato, ma ciò che ha lasciato", è il significato del riconoscimento promosso dal Premio. Sinisa Mihajlovic continua così a essere ricordato non soltanto per ciò che ha vinto nel calcio, ma per l’esempio umano che ha lasciato dentro e fuori dal campo.