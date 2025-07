Calciomercato, il Milan sogna Vlahovic

La vittoria del Milan per 4 a 2 sul Liverpool nella seconda amichevole della tournee asiatica, ha acceso l’entusiasmo dell’ambiente rossonero, che inizia a guardare con ottimismo all’inizio della nuova stagione del Milan 2.0 targato Allegri. Molto dipenderà anche dagli altri tasselli che verranno aggiunti alla squadra, in particolar modo in attacco dove, dopo le mancate conferme di Tammy Abraham e Luka Jovic, si cerca una prima punta da affiancare a Santiago Gimenez. Il primo nome in lista è quello di Dusan Vlahovic che, dopo un anno di lontananza, potrebbe tornare alla corte di Allegri che lo ha allenato per due stagioni e mezzo e con cui il serbo ha messo a segno 41 gol. La chiusura dell’affare non appare semplice ma, per gli esperti di Sisal, ci sono buone chance di vedere Vlahovic in rossonero, ipotesi a 2,50.

Qualora la trattativa non dovesse andare in porto, ci sono altre soluzioni sul taccuino di Tare: una pista porta a Santiago Castro l’argentino del Bologna reduce da una buona stagione con 10 gol e 8 assist, ipotesi a 4,50. Stessa quota per l’alternativa Joshua Zirkzee, già accostato al Milan la scorsa estate: reduce da una stagione deludente al Manchester United, l’olandese potrebbe rilanciarsi proprio in quella Serie A che lo ha consacrato.