circle x black
Cerca nel sito
 

Camila Giorgi diventa mamma: è nato il primo figlio Magnus Vangelis

La tennista azzurra ha dato la notizia con una storia su Instagram

Camila Giorgi annuncia la nascita del figlio Magnus Vangelis - IPA + Instagram @camilagiorgi
Camila Giorgi annuncia la nascita del figlio Magnus Vangelis - IPA + Instagram @camilagiorgi
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
20 settembre 2026 | 16.37
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Camila Giorgi è diventata mamma. È nato Magnus Vangelis Pasutti, il primo figlio della tennista italiana e del marito Andreas Ignacio Pasutti. Il piccolo è venuto al mondo ieri, mentre l’annuncio è arrivato oggi, domenica 20 settembre, con una storia pubblicata su Instagram dalla campionessa azzurra.

Camila Giorgi diventa mamma

La gravidanza era stata annunciata a febbraio, poco prima del matrimonio con Pasutti, celebrato il 26 febbraio a Buenos Aires. Il nome era già stato svelato dalla stessa Giorgi a inizio settembre: Magnus è stato scelto dal papà, Vangelis è il nome voluto da Camila. Per l’ex numero uno italiana si apre così un nuovo capitolo, dopo mesi lontano dai riflettori del circuito (e con la sfida già lanciata di tornare in campo nel 2027, dopo l'ultimo match giocato il 23 marzo 2024 a Miami contro Iga Swiatek).

Negli ultimi mesi la coppia ha trascorso gran parte del tempo a Maiorca, dove Giorgi ha continuato a dedicarsi al tennis anche durante la gravidanza. Adesso inizia un altro capitolo

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Camila Giorgi Magnus Vangelis Giorgi Camila Giorgi mamma
Vedi anche
Alemanno: "Meloni scelga se svoltare a destra, Salvini paga sua incoerenza" - Video
Zaia a Pontida: "Segretario è Salvini, l'autonomia? Se non per scelta per necessità" - Video
News to go
Inverno in Europa, potrebbe essere più freddo di quanto ci aspettiamo
Vannacci: "Salvini in calo di consenso? Mi auguro che crisi sia presto superata" - Video
Pontida al via sulle note del 'Va pensiero' e con l'omaggio a Bossi
Vannacci risponde a La Russa: "Eventuali alleanze si fanno a ridosso elezioni" - Video
Lega, Romeo: "Sarò sul palco a Pontida. Salvini? Troveremo soluzione" - Video
Cori sulla remigrazione e sfottò a Ranucci, l'arrivo dei giovani della Lega a Pontida - Video
A Pontida il tributo a Bossi: Calderoli e Leoni piantano un ulivo e cantano 'Va pensiero' - Video
Ecofin Dublino, il nodo Ucraina e i fondi Pnrr per il bollo auto - Videonews dal nostro inviato
News to go
Divieto di social sotto i 15 anni, la nuova proposta del governo francese
Banche centrali, Cesarano (Sella sgr): "Tassi alti e meno Treasury alla Cina, torna il rischio debito" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza