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Canada-Bosnia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Prima partita del girone B

La Bosnia - Ipa/Fotogramma
La Bosnia - Ipa/Fotogramma
12 giugno 2026 | 06.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Seconda giornata dei Mondiali 2026. Oggi, venerdì 12 giugno, il Canada sfida la Bosnia - in diretta tv e streaming - nella prima giornata del gruppo B, completato da Qatar e Svizzera, della rassegna iridata che ha preso il via in Stati Uniti, Messico e Canada. Si torna a giocare quindi dopo la giornata inaugurale del torneo che ha visto impegnato il gruppo A, composto da Messico, Sudafrica, Repubblica Ceca e Corea del Sud.

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Canada-Bosnia, orario e probabili formazioni

La sfida tra Canada e Bosnia è in programma oggi, venerdì 12 giugno, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Canada (4-4-2): Crepeau; Larryea, Miller, Cornelius, Davies; Buchanan, Eustaquid, Koné, Ahmed; David, Oluwaseyi. Ct. Marsch.

 

Bosnia (4-3-3): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic; Alajbegovic, Demirovic, Dzeko. Ct. Barbarez.

Canada-Bosnia, dove vederla in tv

Canada-Bosnia sarà visibile su Dazn, che trasmetterà tutte le partite del torneo, ma anche in chiaro sulla Rai. La sfida sarà visibile anche in streaming sull'app e la piattaforma web di Dazn e su Rai Play.

Riproduzione riservata
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