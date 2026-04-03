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Caos Chelsea, Enzo Fernandez messo fuori rosa per una frase: cos'è successo

I Blues sospendono il capitano per due partite. Il tecnico Rosenior: "Superato il limite"

Enzo Fernandez - Fotogramma/IPA
Enzo Fernandez - Fotogramma/IPA
03 aprile 2026 | 16.10
Redazione Adnkronos
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Scoppia il caso in Inghilterra: Enzo Fernandez è stato messo fuori rosa dal Chelsea. Cos'è successo? Il capitano dei Blues aveva dichiarato dopo l'eliminazione in Champions League del mese scorso di non avere certezza sulla sua permanenza nel club per il futuro. Il centrocampista argentino ha rincarato la dose in questi giorni, con un'intervista a Espn che sta facendo discutere, in cui ha affermato che gli "piacerebbe vivere in Spagna" e che Madrid gli "ricorda Buenos Aires".

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Considerazioni che hanno portato alla presa di posizione del Chelsea. "Non è l'ideale - ha detto l'allenatore Rosenior -. Molto di questo deriva da dieci giorni difficili in termini di risultati ottenuti, probabilmente i più difficili per me come allenatore. Non ho nulla di male da dire su di lui, ma è stato superato un limite in termini di cultura e di ciò che vogliamo costruire". I Blues sono in crisi di risultati: prima della pausa avevano perso quattro partite consecutive tra l'11 e il 21 marzo (tra cui il doppio ko di Champions contro il Psg). Anche per questo, Fernandez (arrivato al Chelsea nel gennaio 2023 per la cifra record di 107 milioni) è stato messo fuori rosa per le prossime due partite.

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Enzo Fernandez Premier League Enzo Fernandez fuori rosa Chelsea
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