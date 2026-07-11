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Norvegia-Inghilterra, Schjelderup segna e Tuchel reclama fallo. Poi gol annullato a Kane

Episodio arbitrale nel match dei quarti di finale dei Mondiali

Thomas Tuchel - Afp
Thomas Tuchel - Afp
11 luglio 2026 | 23.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proteste e polemiche in Norvegia-Inghilterra. Oggi, sabato 11 luglio, la Nazionale scandinava sfida i Tre Leoni nei quarti di finale dei Mondiali 2026, in una partita condizionata anche da un contestato episodio arbitrale. In occasione della rete del vantaggio della Norvegia firmato da Schjelderup la squadra di Tuchel ha protestato per un presunto fallo a inizio azione su Kane.

Succede tutto al 37'. La pressione della Norvegia in fase di recupero pallo porta Ajer a intervenire su Kane, che prova a proteggere il pallone ma lo perde dopo il contrasto con il difensore scandinavo. Il pallone arriva poi a Schjelderup, che salta un avversario sulla sinistra e calcia sul secondo palo, dove Pickford si fa colpevolmente scavalcare senza riuscire a intercettare il pallone che si infila sotto l'incrocio.

I giocatori dell'Inghilterra, così come la panchina di Tuchel, protestano subito chiedendo l'intervento del Var per il contrasto tra Ajer e Kane, con le immagini che mostrano il ruvido intervento del difensore norvegese, che insieme al pallone prende anche le gambe dell'avversario. Nessun richiamo però da parte del Var, con l'arbitro che convalida il gol.

Diversa invece la storia sul gol del raddoppio inglese, che al quarto minuto di recupero del primo tempo va in rete con Kane. L'arbitro però annulla tutto per il fuorigioco dell'attaccante del Bayern Monaco.

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