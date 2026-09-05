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Gol annullato a Ndicka e rigore chiesto da Gasperini: cos'è successo in Roma-Atalanta

Episodi arbitrali all'Olimpico

Rodrigo Mora - Ipa/Fotogramma
Rodrigo Mora - Ipa/Fotogramma
05 settembre 2026 | 21.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Caos in Roma-Atalanta. Oggi, sabato 5 settembre, i giallorossi hanno sfidato la Dea nel big match della terza giornata di campionato, in una partita condizionata anche da alcuni episodi arbitrali. Nel corso del primo tempo la squadra di Gasperini si è vista annullare un gol firmato da Ndicka e negare un calcio di rigore per un contatto sospetto in area su Rodrigo Mora.

Succede tutto nel primo tempo. Dopo un avvio arrembante, la Roma riesce a sbloccare la partita con il colpo di testa di Ndicka, bravo a inserirsi in area sulla sponda di un compagno. L'Olimpico esulta ma la gioia dura poco: l'arbitro Colombo annulla tutto per fuorigioco. Le immagini confermano la chiamata, convalidata anche dal rapido check del Var, del guardalinee, con l'ivoriano che era leggermente oltre l'ultimo difensore della Dea.

Diversa invece la situazione pochi minuti dopo. Poco oltre la mezzora Rodrigo Mora riceve il pallone in area, lo controlla ma si ritrova a terra, subendo la spinta dell'avversario. Immediate le proteste giallorosse, con Gasperini che rimedia anche un cartellino giallo, ma l'arbitro giudica il contatto troppo leggero per fischiare il calcio di rigore.

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