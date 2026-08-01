La Roma torna in campo in amichevole. Oggi, sabato 1 agosto, la squadra giallorossa sfida il Cardiff City - in diretta tv e streaming - nel nuovo test del precampionato, quando manca meno di un mese all'inizio della stagione, con la prima giornata di Serie A fissata per il weekend del 23 agosto. Gli uomini di Gasperini sono reduce dal pareggio per 3-3 dell'ultima amichevole 'in famiglia' contro il Cannes, altro club di proprietà dei Friedkin.

Cardiff City-Roma, orario e probabili formazioni

L'amichevole tra Cardiff City e Roma è in programma oggi, sabato 1 agosto, alle ore 16 al Cardiff City Stadium. Ecco la probabile formazione giallorossa:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini.

Cardiff City-Roma, dove vederla in tv

Cardiff City-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn. Il match sarà trasmessa anche in chiaro, ma in differita alle 21.30, sul NOVE. La partita si potrà seguire inoltre in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.