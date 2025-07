Carlos Alcaraz prepara l'assalto a Jannik Sinner in vista degli Us Open. Il tennista spagnolo, numero 2 del ranking e finalista perdente dell'ultima edizione di Wimbledon, ha intensificato la preparazione in vista dell'ultimo Slam stagionale, dopo qualche giorno di vacanza in seguito alle fatiche londinesi. Come documentato anche sui suoi profili social, Alcaraz si sta allenando in queste settimane con Juan Carlos Ferrero e Samuel López, cercando di ottimizzare la preparazione per la fase finale della stagione.

Carlos Alcaraz sigue incrementando el nivel de sus entrenamientos a pocos días de partir hacia Estados Unidos. pic.twitter.com/nPKDZCKZCI — Germán R. Abril (@gerebit0) July 30, 2025

Alcaraz, assalto a Sinner

Nel mirino del fuoriclasse spagnolo ci sono gli Us Open, ma anche gli ultimi tornei stagionali, tra cui spiccano le Atp Finals. Dopo il successo al Roland Garros e la finale persa a Wimbledon, l'obiettivo di Carlos è quello di mettere in bacheca il secondo Slam stagionale. E di insidiare così il trono di Jannik, attuale numero uno al mondo. "Sono pronto per la sfida, in questo momento il mio primo obiettivo è riprendermi la prima posizione del ranking - aveva spiegato pochi giorni fa in un'intervista alla Gazzetta dello Sport -. Ora mi sto preparando per i tornei americani, in modo da arrivare al massimo della forma per gli Us Open". Sfida lanciata.

Sinner, Alcaraz e il ranking Atp

Lo scontro tra Sinner e Alcaraz riprenderà il 7 agosto, al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo la mancata partecipazione dei due a Toronto, la lotta per il primo posto del ranking Atp ripartirà in America.

Dopo Cincinnati ci sono gli Us Open e in entrambi i tornei il campione è l'azzurro, che dovrà difendere i suoi 1000 e 2000 punti dall'assalto dello spagnolo. Se tutto gira per il verso giusto, Sinner avrà un bottino di 11.830 punti, scalati i 200 guadagnati a Toronto 2024 (quarti di finale).

Alcaraz al momento non perde niente perché anche l'anno scorso aveva saltato il torneo canadese. Tra Cincinnati e Flushing Meadows, aveva accumulato solo 60 punti, dopo aver perso al debutto contro Monfils nel primo turno ed essersi fermato al secondo agli Us Open. Con un trionfo nei due tornei statunitensi raggiungerebbe quota 11.540, mentre Sinner perderebbe alcuni dei suoi punti e si esporrebbe al sorpasso in classifica.