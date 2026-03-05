circle x black
Il designatore arbitrale Rocchi aggredito alla fine di Carrarese-Catanzaro. Cos'è successo

Al termine della sfida, contestazione pesante all'indirizzo del designatore per un rigore concesso agli ospiti

Gianluca Rocchi - Fotogramma/IPA
Gianluca Rocchi - Fotogramma/IPA
05 marzo 2026 | 11.24
Redazione Adnkronos
Brutto episodio in Serie B, alla fine di Carrarese-Catanzaro, partita del turno infrasettimanale della 28esima giornata di ieri, mercoledì 4 marzo. Al termine della sfida, chiusa sul 3-3, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è stato contestato in maniera pesante da un gruppo di tifosi della squadra di casa. Alla base del malcontento dei sostenitori della Carrarese, un rigore concesso (e poi fatto ripetere) al Catanzaro, valso il pareggio in pieno recupero per gli uomini di Aquilani.

Carrarese-Catanzaro, Rocchi aggredito

L'episodio ha infiammato quindi il finale di partita. Un tifoso della Carrarese ha addirittura lanciato delle banconote verso il designatore Rocchi, protestando con forza per l'episodio. In seguito, Rocchi ha abbandonato lo Stadio dei Marmi scortato dalla polizia.

