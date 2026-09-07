Paul Casey ha perso il titolo dell’Omega European Masters al playoff, ma a Crans-Montana ha comunque lasciato il segno. Il 49enne inglese ha deciso di donare l’intero premio del secondo posto, 412.500 dollari, alla Fondation Beloved, a sostegno delle famiglie colpite dalla tragedia di Capodanno nella località sciistica elvetica. Casey aveva annunciato la sua intenzione già alla vigilia dell’ultimo giro, quando era in testa al torneo con tre colpi di vantaggio. La domenica il sudafricano Thriston Lawrence ha però recuperato lo svantaggio con uno straordinario giro in 62 colpi, raggiungendo Casey a quota 18 sotto il par. Dopo 72 buche è stato necessario lo spareggio, durato quattro buche, prima del birdie decisivo di Lawrence.

Casey, da tempo residente in Svizzera, considera Crans-Montana una sorta di casa sportiva. "Questa è ormai casa mia", aveva spiegato dopo il terzo giro, annunciando la volontà di destinare il premio alle vittime della tragedia. Una decisione mantenuta anche dopo la sconfitta, trasformando un assegno da oltre 400mila dollari in un aiuto concreto per chi è stato colpito dal dramma.