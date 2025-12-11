circle x black
Europa League, oggi Celta Vigo-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla

I rossoblù affrontano gli spagnoli in trasferta nella sesta giornata della fase campionato

Riccardo Orsolini - Fotogramma/IPA
Riccardo Orsolini - Fotogramma/IPA
11 dicembre 2025 | 08.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Bologna torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 11 dicembre, i rossoblù affrontano il Celta Vigo in Spagna nella sesta giornata della fase campionato del torneo, in una partita visibile in diretta tv e streaming. La squadra di Italiano è al momento diciottesima, con 8 punti conquistati, mentre i padroni di casa occupano la decima posizione con 9 punti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Celta Vigo-Bologna, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Celta Vigo-Bologna, in campo stasera alle 21:

Celta Vigo (3-4-2-1) Radu; J. Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Roman, Moriba, Mingueza; Duran, Zaragoza; Iglesias. All. Giraldez.

Bologna (4-2-3-1) Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Dominguez, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano

Celta Vigo-Bologna, dove vederla

Celta Vigo-Bologna è visibile in diretta tv e in streaming su Sky, Sky Go e NOW. I canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio e Sky Sport, numeri 202 e 253.

Celta Vigo Bologna Bologna Europa League Europa League Celta Vigo Bologna oggi
