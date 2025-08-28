circle x black
Cerca nel sito
 

Champions League, oggi il sorteggio: orario, dove vedere cerimonia in tv e streaming

In serata prenderà forma la prossima edizione della massima competizione europea per club

Champions League - Fotogramma/IPA
Champions League - Fotogramma/IPA
28 agosto 2025 | 08.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Torna la Champions League. Oggi, giovedì 28 agosto, il sorteggio che si svolgerà nel Principato di Monaco definirà la fase campionato della massima competizione calcistica europea per club. Per l'Italia, ci saranno Napoli, Inter, Atalanta e Juventus e c'è grande curiosità per conoscere il percorso della prima fase. Ecco orario del sorteggio, come funziona e dove vedere la cerimonia in tv e streaming .

Champions, come funziona il sorteggio

Ma come funziona il sorteggio della Champions League? Come visto per la prima volta nella passata stagione, verrà estratta una pallina dall’urna della prima fascia e poi il software automatizzato estrarrà otto avversarie per ciascuna squadra. Questi gli unici principi da considerare:

1) Ci saranno due squadre da ciascuna fascia, con una partita in casa e una in trasferta contro le squadre di ciascuna fascia.

2) Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro.

3) Per ogni squadra, non possono esserci più di due avversarie appartenenti alla stessa federazione.

Champions League, le fasce per il sorteggio

Ecco le squadre che comporranno le quattro fasce in vista del sorteggio:

Prima fascia Psg, Inter, Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona, Manchester City, Liverpool, Chelsea e Borussia Dortmund.

Seconda fascia Atalanta, Juventus, Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Villarreal, Eintracht Francoforte e Benfica.

Terza fascia Napoli, Psv, Ajax, Sporting Lisbona, Olympiacos, Slavia Praga, Marsiglia, Tottenham, Bodo Glimt.

Quarta fascia Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle, Kairat Almaty, Pafos, Copenaghen, Monaco, Qarabag.

Champions League, dove vedere il sorteggio

Dove vedere il sorteggio della Champions League di oggi? La diretta tv della cerimonia di sorteggio della prima fase della Champions League 2025-2026 inizierà alle 18 e sarà visibile su Sky Sport (canale 200). L'evento sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, Now, Amazon Prime Video e uefa.tv.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Champions League sorteggio Champions League Champions League sorteggio oggi sorteggioChampions
Vedi anche
Venezia 2025, standing ovation per Sorrentino: 8 minuti di applausi - Video
Al Quarticciolo spacciatori e vedette in strada h 24. Le videonews dalla nostra inviata sul posto
Venezia 82, il divo è tornato: George Clooney sbarca al Lido - Video
Mostra Venezia 2025 al via oggi: le videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
News to go
Gaza, proteste in Israele: Netanyahu non ferma raid
Venezia 2025, Fanelli: "Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo"
News to go
Francia, Bayrou: "Paese è a rischio, siamo sull'orlo del sovraindebitamento"
Mostra Venezia, Paolo Sorrentino e il cast de 'La Grazia' sbarcano al Lido - Video
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video
News to go
Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza