Champions League, la classifica: da Inter e Napoli a Juve e Atalanta, verdetti e playoff

Si chiude la fase campionato del torneo, con tanti colpi di scena nell'ultima serata. Ecco com'è andata alle squadre italiane

Sommer e Diouf (Inter) - Fotogramma/IPA
28 gennaio 2026 | 23.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si chiude la fase campionato della Champions League 2025/26. Oggi, mercoledì 28 gennaio, si è giocata la giornata conclusiva della 'League Phase', che ha disegnato la classifica finale, con tutti i verdetti. Dalle squadre qualificate direttamente agli ottavi alle altre che dovranno passare i playoff, ecco com'è andata alle italiane Juventus, Inter, Napoli e Atalanta.

Champions League, i risultati

Ecco tutti i risultati dell'ultima giornata:

Atletico Bilbao-Sporting 2-3

Liverpool-Qarabag 6-0

Barcellona-Copenhagen 4-1

Napoli-Chelsea 2-3

Ajax-Olympiacos 1-2

Monaco-Juve 0-0

Dortmund-Inter 0-2

Union Sg-Atalanta 1-0

Psg-Newcastle 1-1

Eintracht-Tottenham 0-2

Atletico-Bodo 1-2

Pafos-Slavia Praga 4-1

Man City-Galatasaray 2-0

Brugge-Marsiglia 3-0

Benfica-Real Madrid 3-2

Psv-Bayern 1-2

Arsenal-Kayrat 3-2

Leverkusen-Villarreal 3-0

Champions League, la classifica

Ecco la classifica finale della fase campionato della Champions League, con tutti i verdetti. Agli ottavi le prime 8 classificate, poi playoff fino alla numero 24.

1) Arsenal 24

2) Bayern Monaco 21

3) Liverpool 18

4) Tottenham 17

5) Barcellona 16

6) Chelsea 16

7) Sporting 16

8) Manchester City 16

9) Real Madrid 15

10) Inter 15

11) Psg 14

12) Newcastle 14

13) Juve 13

14)Atletico Madrid 13

15) Atalanta 13

16) Leverkusen 12

17) Dortmund 11

18) Olympiacos 11

19) Brugge 10

20) Galatasaray 10

21) Monaco 10

22) Qarabag 10

23) Bodo 9

24) Benfica 9

25) Marsiglia 9

26) Pafos 9

27) Union Sg 9

28) Psv 8

29) Atletico 8

30) Napoli 8

31) Copenhagen 8

32) Ajax 6

33) Eintracht 4

34) Slavia Praga 3

35) Villarreal 1

36) Kairat 1

Champions, gli accoppiamenti dei playoff

I playoff verranno definiti tramite sorteggio, con cui le teste di serie verranno abbinate alle non teste di serie.

Queste le teste di serie: Real Madrid, Inter, Psg, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen

Queste le non teste di serie: Borussia Dortmund, Olympiacos, Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo Glimt, Benfica

Ecco i possibili accoppiamenti:

Real Madrid/Inter vs Bodo Glimt/Benfica

Psg/Newcastle vs Monaco/Qarabag

Juventus/Atletico Madrid vs Club Brugge/Galatasaray

Atalanta/Bayer Leverkusen vs Bodo Glimt/Benfica

