Champions League, La Roma prova ad abbattere il tabù Old Trafford

– L’Inghilterra, da sempre, è un Paese che non genera bei ricordi per la Roma: basta pensare che i giallorossi, in 25 viaggi nella Terra d’Albione, si sono imposti solo in una occasione, contro gli eterni rivali del Liverpool. Restringendo i ricordi al Manchester United, i capitolini, nel sacro tempio dell’Old Trafford, hanno subito due delle più cocenti sconfitte europee della loro storia, 7-1 e 6-2. Martedì sera, però, la Roma, nel quarto turno di Champions League ha le carte in regola per abbattere questo tabù: i giallorossi, per gli esperti Sisal, sono dati vincenti a 2,75 contro il 2,30 dei Red Devils con il pareggio offerto a 3,75. Inglesi dunque favoriti ma che, in tutte le competizioni, hanno finora vinto solo 2 partite, la più recente datata 10 settembre. Si preannuncia una gara con molti gol, l’Over a 1,52 si fa preferire all’Under, a 2,50, e un Ribaltone offerto a 5,50. I ragazzi di Carrick, a 1,75, sono favoriti per calciare più in porta rispetto a Malen e compagni, a 2,50, mentre a livello di sanzioni se un rigore è offerto a 2,90 ecco che la Roma, a 2,10, è più avanti rispetto allo United, 2,50, per ricevere più cartellini. Donyell Malen, a 2,25, è il grande candidato a entrare nel tabellino dei marcatori mentre Mati Soulé, gol o assist a 2,25, vuole confermare il suo grande momento di forma. Lato United, Bruno Fernandes, a 3,25, e Bryan Mbeumo, a 2,75, rappresentano i pericoli maggiori per la porta di Gollini.

Trasferta delicata anche per l’Inter: i campioni d’Italia in carica, dopo la sconfitta nel derby, cercano riscatto, e punti pesanti, in Champions sul campo del Feyenoord. Gli esperti Sisal vedono i nerazzurri, a 1,85, nettamente favoriti sui padroni di casa, a 3,60, mentre si sale fino a 4,00 per il pareggio. l’ipotesi che entrambe vadano a segno, a 1,36, appare molto probabile vista la propensione offensiva di entrambe e le difese non certo irresistibili. Un risultato esatto di 2-1, quindi, è offerto a 13 per il Feyenoord mentre si scende a 9,00 per lo stesso punteggio ma a favore dell’Inter. Thuram e compagni vorranno partire forte e lo scenario che chiudano in vantaggio il primo tempo è dato a 2,30. Proprio il bomber francese, due stagioni fa, aprì le marcature al De Kuip: Marcus Thuram ancora primo marcatore è dato a 5,00. Federico Dimarco vuole invertire il trend di un’annata, finora, tutt’altro che positiva: gol o assist dell’esterno nerazzurro sono dati a 2,25. Il Feyenoord si affida a Nacho Ferri, in gol a 3,25, e alla fantasia di Anis Hadj Moussa, offerto a 4,00.