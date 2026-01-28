circle x black
Champions League, oggi Monaco-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

La squadra di Spalletti va a caccia della qualificazione diretta agli ottavi

Yildiz - Fotogramma/IPA
Yildiz - Fotogramma/IPA
28 gennaio 2026 | 08.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Juve torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 28 gennaio, i bianconeri affrontano il Monaco in trasferta, nell'ultima giornata della fase campionato. La squadra di Spalletti, già almeno ai playoff con i 12 punti conquistati fin qui, con un successo potrebbe volare direttamente agli ottavi (finendo così tra le prime otto della classifica generale). I francesi, a quota 9 punti, non sono ancora certi della qualificazione al prossimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Monaco-Juve, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Monaco-Juve, in campo stasera alle 21:

Monaco (4-2-3-1) Kohn; Vanderson, Dier, Kehrer, Caio Henrique; Teze, Zakaria; Akliouche, Golovin, Ansu Fati; Balogun. All. Pocognoli.

Juventus (4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.

Monaco-Juve, dove vederla

La partita di Champions Monaco-Juve sarà visibile in diretta su Sky (canale 252). Partita visibile anche in streaming su Sky Go e NOW.

