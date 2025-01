Derby italiani e big match. Il percorso di Inter, Milan, Juventus e Atalanta in Champions League, in attesa dei sorteggi dei playoff in programma venerdì 31 gennaio, è costellato di insidie. Delle squadre italiane soltanto i nerazzurri di Inzaghi riescono a strappare il pass per gli ottavi di finale, terminando al quarto posto grazie al netto successo contro il Monaco, mentre Atalanta, Milan e Juventus saranno costretti agli spareggi. Ma quali sono le possibili avversarie delle italiane al prossimo turno di Champions League?

Le possibili avversarie delle italiane

Possibile derby italiano ai playoff di Champions League. La sconfitta di Zagabria contro la Dinamo vale per il Milan il 13esimo posto nella classifica generale, posizione che gli garantirà al sorteggio la sfida con una tra Juventus, 20esima dopo la sconfitta interna con il Benfica, o Feyenoord. I bianconeri, oltre al Milan, potranno invece pescare il Psv Eindhoven. Meglio potrebbe andare all'Atalanta, che grazie al pareggio di Barcellona chiude al nono posto e ai playoff incontrerà una tra Sporting Lisbona e Bruges. E l'Inter? Agli ottavi di finale i nerazzurri incontreranno una tra Milan, Psv Eindhoven, Feyenoord e Juventus.