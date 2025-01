Gli accoppiamenti per i playoff regalano all'Italia una grande possibilità per il prossimo turno del torneo

Il sorteggio per i playoff della nuova Champions League disegna uno scenario interessante per il calcio italiano. L'Inter è già agli ottavi di finale della manifestazione, mentre Milan, Juve e Atalanta si giocheranno gli spareggi contro Feyenoord, Psv e Bruges. In caso di passaggio del turno delle tre squadre al prossimo turno, potrebbe configurarsi un incrocio inedito, con quattro squadre qualificate agli ottavi. Una situazione mai vista.

Champions, Italia con 4 squadre agli ottavi?

CL'Inter si è già assicurata il pass per gli ottavi di finale della nuova Champions e grazie al quarto posto nella fase campionato ha evitato il turno aggiuntivo dei playoff. Turno che toccherà invece a Milan, Juventus e Atalanta. Tuttavia, l'urna di Nyon è stata benevola per le squadre della Serie A (che hanno evitato intanto il derby, possibile, tra rossoneri e bianconeri) e ha regalato una possibilità allettante. Quella di qualificare - attraverso il playoff che tutto sommato ha messo di fronte squadre abbordabili - per la prima volta nella storia della Champions League, quattro squadre agli ottavi

Il precedente del 2002-03

L'Italia non è mai riuscita a portare quattro italiane agli ottavi di finale della Champions League, anche se nella stagione 2002-03 è riuscita ad avere quattro squadre tra le prime 16. Quell'anno era però diverso il format della competizione, con una doppia fase a gironi, che proiettava le prime due squadre di ogni gruppo al turno successivo. Milan, Juve, Inter passarono entrambe le fasi, approdando ai quarti, mentre la Roma venne eliminata nella seconda fase, perdendo l'opportunità di avanzare nella competizione. Il Milan vinse quell'edizione della Champions League, battendo l'Inter in semifinale e poi la Juve in finale.