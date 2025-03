A Nyon, in Svizzera, svelati gli accoppiamenti per la seconda parte della competizione

Si sono svolti a Nyon, in Svizzera, i sorteggi per i playoff della Champions League. Dopo la fase campionato, la massima competizione europea per club entra dunque nel vivo e si prepara per la seconda fase a febbraio, con 8 squadre che usciranno dagli spareggi per unirsi alle altre 8 qualificate agli ottavi di finale. Per l'Italia, sono ancora in corsa nella competizione Inter (già agli ottavi), Milan, Juve e Atalanta (ai playoff).

Champions, le avversarie delle italiane

Nessun derby italiano ai playoff. La Juve affronterà il Psv, mentre il Milan se la vedrà con il Feyenoord (con ritorno a San Siro). Sorteggio morbido anche per l'Atalanta, che se la vedrà con il Bruges, che in questa edizione della Champions ha già affrontato Milan e Inter. Anche la Dea, testa di serie, giocherà la partita di ritorno in casa.

Playoff Champions, tutti gli accoppiamenti

Brest-Psg

Monaco-Benfica

Psv-Juve

Milan-Feyenoord

Manchester City-Real Madrid

Celtic-Bayern

Atalanta-Bruges

Sporting Lisbona-Borussia Dortmund

Il percorso della Champions 2024-25

Capitolo date. Gli spareggi si giocheranno l'11/12 febbraio, per le gare d'andata, e il 18/19 febbraio per le partite di ritorno. A quel punto, appuntamento al 21 febbraio per il secondo sorteggio, che definirà il tabellone dagli ottavi alla finale. Proprio gli ottavi si giocheranno il 4/5 e 11/12 marzo, mentre per i quarti di finale le date da appuntare sono 8/9 e 15/16 aprile. Le semifinali d'andata si giocheranno poi il 29/30 aprile, mentre quelle di ritorno il 6/7 maggio. La finale, quest'anno a Monaco di Baviera, è prevista invece il 31 maggio.