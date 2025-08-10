Chelsea-Milan 4-1, poker dei blues e Allegri k.o. - Video

Tonfo per il Milan in amichevole, che perde contro il Chelsea per 4-1 a Stamford Bridge. I Blues si confermano pronti per l'inizio della nuova stagione, dopo i trionfi in Conference League e al Mondiale per Club con cui hanno chiuso la scorsa annata.
Il vantaggio Chelsea arriva con un autogol di Coubis (poi espulso al 18' per fallo su Joao Pedro lanciato a rete) al 5', raddoppia di testa Joao Pedro all'8', allunga nel secondo tempo Delap su Rigore, accorcia Fofana di sinistro su assist di Saelemaekers al 70'. Il poker è completato da Delap che firma la personale doppietta al 90'.
Fuori dallo stadio londinese tanto entusiasmo per i tifosi inglesi, accorsi in gran numero per assistere al match contro i rossoneri di Allegri.