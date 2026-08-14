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Chi è Simona Quadarella, oro negli 1500 stile libero agli Europei di nuoto

La 27enne romana centra il decimo titolo continentale individuale

Simona Quadarella - Ipa/Fotogramma
Simona Quadarella - Ipa/Fotogramma
14 agosto 2026 | 20.40
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Simona Quadarella da sogno agli Europei di Parigi oggi, venerdì 14 agosto. L'azzurra trionfa la finale degli 1500 stile libero, detta il ritmo fin dall'inizio della gara e agguanta l’oro con il crono di 15"46"22, nuovo record dei campinati, precedendo le tedesche Isabel Gose e Maya Werner.

Chi è Simona Quadarella, oro agli Europei di nuoto

L'azzurra si conferma così regina d'Europa nelle distanze lunghe dello stile libero. La 27enne romana centra il nono oro europeo individuale, il quarto negli 800 stile libero. Simona eredita la sua passione dal padre istruttore e la condivide per anni con la sorella maggiore, Erica, suo punto di riferimento. Entra non ancora diciottenne nel giro della Nazionale senior, dopo numerose vittorie a livello giovanile, nel 2014 si fa conoscere al mondo conquistando il titolo di campionessa olimpica giovanile degli 800 stile libero a Nanchino. Nel 2016 manca la convocazione ai Giochi Olimpici di Rio sbagliando la gara decisiva, ma quel passo falso inatteso è il punto di svolta della sua carriera.

Ai suoi primi Mondiali, nel 2017, è subito medaglia di bronzo, mentre l'anno successivo mette a segno una tripletta agli Europei di Glasgow vincendo 1500, 800 e 400 (con bis anche a Budapest 2021). La consacrazione definitiva arriva nell'estate del 2019, quando si laurea campionessa del mondo nei 1500 facendo registrare anche il nuovo primato nazionale. All'Olimpiade di Tokyo 2021 la sua prima medaglia a cinque cerchi, il bronzo negli 800. L'anno successivo altre quattro medaglie tra Mondiali ed Europei. Nel 2023 ancora una medaglia iridata, l'argento nei 1500. Nel 2024, invece, un doppio trionfo ai Mondiali di Doha nei 1500 e negli 800.

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