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Chiara Pellacani, il servizio del papà giornalista sui 5 ori agli Europei: "Il pezzo più difficile della mia carriera"

Il padre della fuoriclasse azzurra ha raccontato le imprese sportive degli ultimi giorni in un pezzo per il Tg La7: "Devo frenare l'entusiasmo"

Chiara Pellacani - IPA
Chiara Pellacani - IPA
07 agosto 2026 | 13.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sono tuo padre e questo è forse il pezzo più difficile della mia carriera, perché devo frenare l'entusiasmo per quello che sei stata capace di regalarci". Inizia così il servizio per il Tg La7 del giornalista Paolo Pellacani, padre della campionessa azzurra Chiara, reduce da 5 ori agli Europei di tuffi a Parigi. Un'impresa mai riuscita a nessun atleta azzurro: "Cara Chiara - continua il servizio - tocca a me raccontare qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato. Neanche noi quando eri piccola e rimbalzavi sul divano facendo un salto mortale atterrando sui cuscini, con mamma che si copriva gli occhi per paura che cadessi di testa sul parquet. Sono passati vent'anni e le emozioni sono le stesse, solo che adesso le condividiamo col più ampio palcoscenico europeo".

L'ultima medaglia dell'azzurra nella rassegna continentale in Francia è arrivata ieri, giovedì 6 agosto, nel sincro 3 metri in coppia con Elisa Pizzini: "Cuore ed emozioni sì, ma per il giornalista ci sono prima le notizie", dice Paolo, prima di chiudere un servizio destinato a diventare virale.

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