Ciclismo, l’AppenninoBike Tour Festival 2026 dal 19 giugno al 2 settembre

È stato presentato presso la Sala dei Presidenti del Coni a Roma l’AppenninoBike Tour Festival 2026, l’evento nazionale che dal 19 giugno al 20 settembre attraverserà l’Italia lungo la dorsale appenninica per promuovere sviluppo sostenibile, mobilità dolce, turismo esperienziale e valorizzazione delle aree interne.

Promosso da Vivi Appennino con la collaborazione di Federazione Ciclistica Italiana, Anci e Confcommercio Imprese per l’Italia il Festival rappresenta una delle più importanti iniziative italiane dedicate alle aree interne, ai borghi e ai piccoli comuni, grazie anche al sostegno del main sponsor Poste Italiane, al patrocinio della Rai e alla media partnership della Tgr Rai, che seguirà e racconterà i diversi appuntamenti lungo tutta la Penisola. L’iniziativa può inoltre contare sulla partnership nazionale di Decathlon e di Mangiatorella, e sul patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di Sport e Salute, delle Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata, oltre che di Uncem, Fiab, Borghi più Belli d’Italia, Legambiente, Federparchi, Touring Club Italiano, Csen, Aics, Amodo, Lions, Unpli e Uca.

L’edizione 2026 prenderà il via il 19 giugno da Genova, in Liguria, e si concluderà il 20 settembre a Roccafiorita, in Sicilia, attraversando 14 regioni italiane e coinvolgendo amministratori pubblici, rappresentanti del Governo, parlamentari, associazioni, imprese, giornalisti e cittadini in un grande percorso di promozione territoriale. Una progettualità che nasce al G7 Ambiente 2017 di Bologna insieme a Confcommercio Ascom Bologna che ha visto realizzare in questi anni Appennino Bike Tour, la più grande direttrice di mobilità sostenibile del Paese: un itinerario ciclo-turistico di oltre 3.100 chilometri che collega il Nord e il Sud Italia attraverso l’Appennino, interamente segnalato con cartellonistica turistica grazie al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Una vera infrastruttura che vede capofila il Comune di Gaggio Montano, nell’Appenninobolognese, e la segnaletica realizzata dalle aziende emiliane Asso srl e Sirol srl, oggi simbolo di un nuovo modello di turismo sostenibile e di rilancio delle aree interne.

Accanto alle attività di promozione turistica, il cuore dell’iniziativa sarà rappresentato dai Forum Regionali sullo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino, che si terranno al termine delle pedalate promozionali nei Comuni ospitanti. I Forum costituiranno un’importante occasione di confronto tra istituzioni locali, regionali e nazionali, amministratori pubblici, associazioni di categoria, imprese, università e stakeholder territoriali sui temi strategici per il futuro delle aree interne: infrastrutture, mobilità, servizi, turismo, agricoltura, contrasto allo spopolamento, valorizzazione ambientale e sviluppo economico.

Sono attesi rappresentanti delle istituzioni di tutti i livelli, oltre a deputati e senatori invitati a partecipare agli incontri lungo l’intero percorso del Festival. Particolare rilievo assume la presenza già confermata del Ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione Tommaso Foti, che interverrà al Forum dell’Emilia-Romagna, a Farini, il prossimo 26 giugno, a testimonianza dell’attenzione che il Governo riserva ai temi della coesione territoriale e dello sviluppo delle comunità montane, e quella di Roberto Traversi a Genova, il 19 giugno, della Segreteria di Presidenza della Camera dei Deputati.

Al termine di ogni giornata satanno nominati gli Ambasciatori dell’Appennino, un ricoscimento che viene assegnato a persone, imprese o realtà locali che si sono distinte per l'impegno concreto nella valorizzazione culturale, sociale e ambientale dei territori interni italiani. I contributi raccolti durante i quattordici Forum Regionali confluiranno in un documento strategico nazionale che verrà presentato il 17 novembre presso la Camera dei Deputati a Roma, nell’ambito del II Congresso Nazionale sullo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino.

La presentazione del Festival presso il Coni ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo sportivo, delle imprese e delle associazioni nazionali. Sono intervenuti Saverio Metti, Vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana; Mario Luciano Crea, Consigliere Regionale del Lazio e Presidente della Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo; Emilio Robotti, Assessore alla Mobilità del Comune di Genova; Carlo Squeri, Responsabile Turismo di Confcommercio Imprese per l’Italia; Pierluigi Mazzolena, Poste Italiane; Roberto Gueli, Condirettore Tgr Rai; Sebastiano Venneri, Segreteria Nazionale Legambiente Responsabile Turismo, Mauro Dini, Coordinatore Regionale Piccoli Comuni Anci Marche; Enrico Della Torre, Direttore Generale di Vivi Appennino; Massimiliano Falerni per Unpli; Lorenzo Berardinetti, Presidente Uncem Abruzzo e Sindaco di Sante Marie; Carlo Boni, Sindaco di Pontassieve; Luca Poli, capogruppo di maggioranza di Amatrice; e Carmelo Concetto Orlando, Sindaco di Roccafiorita.

In ciascun appuntamento sarà allestita un’area promozionale dedicata all’Appennino e si svolgerà una pedalata istituzionale gratuita aperta a tutti. Amministratori, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti, associazioni e cittadini avranno l’opportunità di pedalare insieme alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi dell’Appenninoitaliano: dai Forti Begato, Fratello Minore e Diamante di Genova al Castello di Torre Ratti di Borghetto di Borbera; dalla Panchina Gigante e dal Giardino Botanico Alpino di Romagnese alla Torre dei Ghezzi di Farini; dal Ponte Mediceo di Pontassieve al Lago del Vigi di Sellano; dal Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano ai panorami del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ad Amatrice; dai borghi di Sante Marie ai tratturi della Riserva Naturale di Montedimezzo a Carovilli; dal Parco Regionale del Matese a Valle Agricola al Parco Nazionale del Pollino a Castelsaraceno; fino al Faro di Montagna di Mormanno e al Santuario della Madonna dell’Aiuto di Roccafiorita.

Ogni pedalata sarà accompagnato da una degustazione gratuita dedicata alle eccellenze gastronomiche del territorio. Dai Canestrelli e dalla Panera ligure al Salame Greco Dolce piemontese, dal Salame di Varzi DOP alle specialità piacentine, dalla Torta di Patate De.Co. di Farini al Bardiccio toscano, dall’olio extravergine umbro al Salame di Fabriano, passando per l’Amatriciana, le pallotte cacio e ova, il tartufo molisano, il caciocavallo del Matese, il Tortano lucano, i bocconotti di Mormanno e i tradizionali maccaruni cu sucu siciliani. Tutte le pedalate istituzionali e gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico. Per partecipare alla pedalata e al Forum è consigliata la registrazione online sul sito www.abtfestival.com. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Tecnica dell’Appennino Bike Tour Festival al numero 0534 527982