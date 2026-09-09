Dal 20 settembre all’8 ottobre, 60 atleti paralimpici si passeranno di mano in mano il testimone in sella a handbike, biciclette, carrozzine olimpiche e di corsa per 1.900 chilometri e 22 tappe. La grande staffetta ideata e voluta da Alex Zanardi inizierà con uno speciale prologo domenica 20 settembre in occasione dell’Ironman Italy Emilia-Romagna di Cervia, competizione tanto amata da Zanardi, dove avverrà un simbolico passaggio di testimone tra i para-triatleti di Obiettivo3 che prenderanno parte alla gara di Ironman 70.3 e il primo staffettista di Obiettivo Tricolore che, il giorno seguente, ripartirà dal Fantini Club di Cervia in direzione Sogliano al Rubicone. Giovedì 8 ottobre, il gran finale della staffetta sarà invece accolto nella prestigiosa cornice della 58esima edizione della Barcolana di Trieste. Sono previste sfide epiche, dai passaggi sul Passo della Cisa fino al Monte Zoncolan, ma anche tanti villaggi ed eventi aperti al pubblico per premettere a tutti di scoprire le discipline paralimpiche e passare il testimone alle nuove generazioni.

"Alex ci da' il senso di una vita nuova e dimostra che chi ha lasciato un segno rimane diversamente presente nelle nostre vite. La grande staffetta è la vita di tutti noi, tanto più di chi ha un incarico pubblico e deve avere la consapevolezza dell'importanza di usare bene il tempo che gli è stato affidato. Spero nel nostro caso che il traguardo sia lontano e con 'Obiettivo Tricolore' va nella tradizione italiana della solidarietà", ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo alla presentazione al Senato della sesta edizione della grande staffetta paralimpica. "Puntiamo alla quotidianità dello sport in tutte le situazioni. Lo sport -ha poi aggiunto Abodi- assume significato quando allarga il perimetro dei beneficiari e diventa azione quotidiana, aumentando il benessere psicofisico. Questo è stato anche lo spirito di Alex. Vogliamo contribuire alla società e alla coesione, oltre la geografia. Grazie allo sport si scoprono nuove vite, non c'è solo chi parte con una certa condizione o dimensione ma c'è chi ci si ritrova".

"Sono stato fortunato ad aver conosciuto Alex dal vivo e mi trasmetteva sempre una grande energia anche solo guardandoti, senza lamentarsi e ti parlava di quello che voleva fare. Un evento del genere costruisce cultura, che è un qualcosa che va oltre leggi e regole", ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio che ha poi aggiunto "il 30 settembre o il 1 ottobre sarò con voi". "L'idea di questa staffetta è stata fortemente voluta da Alex Zanardi. Ho seguito diverse tappe e mi fa piacere vedere che il progetto sia sempre più in crescita", ha sottolineato la senatrice Giusy Versace. Pedalerà anche il presidente della Fci Cordiano Dagnoni, presente alla presentazione.

"Vogliamo avviare allo sport. A livello di risultati di alto livello c'è solo da proseguire, il resto è la carenza vera. Parliamo di due milioni e mezzo di disabili e abbiamo solo 30 mila tesserati. Società e associazioni, come quella di Alex e Bebe Vio, sono di fondamentale importanza ed è fondamentale che ci sia massima collaborazione con gli enti e i comitati regionali", ha poi aggiunto Marco Giunio De Sanctis, presidente del Cip. In alcune località saranno allestiti villaggi sportivi aperti al pubblico e alla staffetta prenderanno parte numerosi testimonial, tra cui Francesca Fenocchio, oro paralimpico a Londra 2012 con Zanardi, Vittorio Podestà, Daniele Bennati, Elia Viviani, Veronica Yoko Plebani e Davide Cassani. Al loro fianco anche Daniel Fontana, Fabio Aru e Hervé Barmasse.