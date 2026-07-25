circle x black
Cerca nel sito
 

Tour de France, Carapaz vince 20a tappa e Pogacar blinda la vittoria finale

L'ecuadoriano maglia a pois. Secondo posto per Evenepoel

Richard Carapaz maglia a pois - Ipa
Richard Carapaz maglia a pois - Ipa
25 luglio 2026 | 16.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Richard Carapaz vince la 20esima tappa del Tour de France 2026 ma Tadej Pogacar blinda la vittoria del suo quinto Tour. Lo sloveno della Uae Emirates ha chiuso al quarto posto la tappa di oggi di 170,9 chilometri fra Le Bourg-d'Oisans e l'Alpe d'Huez, conservando un vantaggio ampio sui diretti rivali. A vincere la tappa di oggi è stato l'ecuadoriano Carapaz (EF Education-EasyPost) che trova la sua decima vittoria in un grande giro, la terza alla Grande Boucle, e che si assicura anche la maglia a pois. 

Buona prova anche di Remco Evenepoel che chiude alle spalle di Carapaz, staccato di 26", che mette in cassaforte il secondo posto nella classifica generale dietro allo sloveno. Terzo Sepp Kuus (Team Visma-Lease a Bike). Domani la ventunesima ed ultima tappa, la Thoiry-Parigi (Champs-Elysees) ridotta da 133 ad 89 km a causa dell'emergenza incendi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tour de France Ciclismo
Vedi anche
Assalto a portavalori, blitz della polizia in Sardegna con arresti e perquisizioni
Ulisse torna in mare, la tartaruga riprende il largo dopo le cure - Video
I tatuaggi fanno venire il melanoma? La risposta del dermatologo
Bimba morta in piscina, a Suisio l'ultimo addio ad Alice - Video
Usa, polizia spara e uccide un uomo durante un arresto nel Wisconsin - Video
News to go
Treni, oggi sciopero nazionale: possibili disagi e cancellazioni
Imita Trump alle sue spalle durante un comizio, il video virale
News to go
Bambini e traumi, circa 20mila accessi l'anno al Bambino Gesù
Quattro beluga cambiano 'casa', il viaggio in camion e aereo dei cetacei bianchi - Video
India, un leopardo irrompe in un negozio di liquori e aggredisce il cassiere - Video
Caldo, Italia respira: scendono i bollini rossi - Video
Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza