È successo nella sfida di League One, terza serie inglese, tra Stockport Country e Rotheram United

Un clamoroso autogol, forse mai visto sui campi da calcio. È successo in Inghilterra, in una partita di League One, la terza serie inglese, tra Stockport Country e Rotheram United. Il momento del match che sta facendo il giro del web è arrivato al 13', dopo un cross in area del Rotherham: il portiere dello Stockport Ben Hinchliffe è riuscito a intercettare il pallone senza problemi ma poi, nella frenesia di far ripartire al più presto l'azione, ha colpito un suo compagno con il rinvio e il pallone è finito in maniera rocambolesca nella sua porta.

Stockport conceded one of the most remarkable goals of the season when their goalkeeper accidentally kicked the ball off his defender into his own net 🫣 pic.twitter.com/MHR3viLgX2 — Sky Sports Football (@SkyFootball) January 18, 2026

Lo sfortunato protagonista è stato il giocatore Sean Raggett, colpito dal suo portiere. Nell'era dei social, il video dell'azione è diventato presto virale. Tuttavia, lo Stockport Country si è consolato con un bel 3-2 e 3 punti conquistati dopo una grande rimonta.