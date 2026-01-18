circle x black
Clamoroso in Inghilterra, ecco l'autogol... dell'anno - Il video

È successo nella sfida di League One, terza serie inglese, tra Stockport Country e Rotheram United

- Frame Sky Sports
18 gennaio 2026 | 12.15
Redazione Adnkronos
Un clamoroso autogol, forse mai visto sui campi da calcio. È successo in Inghilterra, in una partita di League One, la terza serie inglese, tra Stockport Country e Rotheram United. Il momento del match che sta facendo il giro del web è arrivato al 13', dopo un cross in area del Rotherham: il portiere dello Stockport Ben Hinchliffe è riuscito a intercettare il pallone senza problemi ma poi, nella frenesia di far ripartire al più presto l'azione, ha colpito un suo compagno con il rinvio e il pallone è finito in maniera rocambolesca nella sua porta.

Lo sfortunato protagonista è stato il giocatore Sean Raggett, colpito dal suo portiere. Nell'era dei social, il video dell'azione è diventato presto virale. Tuttavia, lo Stockport Country si è consolato con un bel 3-2 e 3 punti conquistati dopo una grande rimonta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
autogol anno video autogol Inghilterra League One Stockport Country Rotheram United
