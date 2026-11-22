Il ritorno sul ring di Clemente Russo racconta una sconfitta. Il pugile di Marcianise è tornato a combattere a 44 anni, cinque anni dopo il ritiro, contro Momo Elmaghraby, già campione italiano dei pesi mediomassimi. Nella scintillante cornice dell'Allianz Cloud di Milano, in occasione del super evento The Art of Fighting – TAF 14, l'oro mondiale nel 2007 e nel 2013 e argento olimpico a Pechino 2008 e a Londra 2012, ha riallacciato i guantoni riprendendosi l'affetto del pubblico. Ma è crollato nel terzo round, dopo un potente gancio destro al volto. A 1'46" della terza ripresa, l'arbitro ha interrotto il match. Ko tecnico.

Il ritorno sul ring di Russo

Il ritorno sul ring di Clemente Russo, in ogni caso, ha catalizzato grande attenzione degli appassionati ed è stato uno show. Il pugile di Marcianise ha accettato con coraggio la sfida a viso aperto contro un avversario più giovane di 14 anni e ha mostrato ancora una volta quella grinta che è sempre stata la cifra caratteristica della sua carriera. "È stato un match che ha fatto discutere" ha detto 'Tatanka' al termine dell'incontro. E ancora, con grande sportività: "Vediamo se ce ne sarà un altro in futuro. Lui è stato bravo e ha una carriera davanti, io sono un vecchietto...". Dall'altra parte, Elmaghraby si è dimostrato un combattente solido e ha ringraziato l'avversario al termine dell'incontro: "Clemente è una leggenda, uno che ha un curriculum che parla da solo. Grazie a lui ho avuto tutta questa visibilità...".