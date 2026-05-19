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Cobolli, ritorno amaro ad Amburgo: eliminato all'esordio da Buse

Il tennista azzurro è stato battuto in due set al primo turno dell'Atp 500 che aveva vinto lo scorso anno

Flavio Cobolli - Afp
Flavio Cobolli - Afp
19 maggio 2026 | 13.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli eliminato ad Amburgo. Oggi, martedì 19 maggio, il tennista azzurro è stato battuto all'esordio nell'Atp 500 tedesco, in cui aveva trionfato lo scorso anno, cedendo al peruviano Ignacio Buse, numero 57 del mondo che arrivava dalle qualificazioni. Cobolli è stato battuto in due set con il punteggio di 6-2, 7-5.

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Partita sottotono da parte di Cobolli, che dopo il ko al terzo turno degli Internazionali d'Italia contro Tirante, rimedia un'altra eliminazione a sorpresa, che gli fa perdere punti in chiave ranking e rimanda l'ingresso in top ten. Primo set dominato da Buse, che piazza due break e conquista il parziale 6-2.

La storia non cambia nel secondo, che inizia in equilibrio ma senza che Cobolli riesca mai a conquistarsi una palla break. L'occasione se la prende invece Buse che strappa nel punteggio e chiude i conti 7-5. Ora l'azzurro volerà a Parigi per prepararsi al Roland Garros, il cui tabellone principale inizierà domenica 24 maggio.

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