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US Open, oggi Cobolli-Blockx: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il belga nel terzo turno dello Slam americano

Flavio Cobolli - Afp
Flavio Cobolli - Afp
05 settembre 2026 | 16.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli torna in campo agli US Open. Oggi, sabato 5 settembre, il tennista azzurro sfida il belga Alexander Blockx, numero 34 del mondo - in diretta tv e streaming - nel terzo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Cobolli arriva al match dopo aver eliminato Comesana e Schoolkate, mentre Blockx ha superato Barrios Vera e Trungelliti.

Cobolli-Blockx, orario e precedenti

La sfida tra Cobolli e Blockx è in programma oggi, sabato 5 settembre, non prima delle ore 18.30. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con il parziale fermo sull'1-1.

Cobolli-Blockx, dove vederla in tv

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.

Riproduzione riservata
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