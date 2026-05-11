circle x black
Cerca nel sito
 

Internazionali, Cobolli eliminato e deluso: "Mi rode il c**o"

Il tennista azzurro è stato battuto da Tirante nel terzo turno del Masters 1000 di Roma

Flavio Cobolli - Afp
Flavio Cobolli - Afp
11 maggio 2026 | 21.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Flavio Cobolli arrabbiato e deluso agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro è stato eliminato dall'argentino Thiago Agustin Tirante in due set, lasciando trasparire tutta la sua frustrazione al termine della partita. "Mi rode il c**o", ha detto Cobolli senza giri di parole nella zona mista del Centrale, "sono dispiaciuto, vengo da settimane molto positive eppure è sempre molto difficile giocare su questo campo. È molto difficile giocare contro tutti nel tabellone ma non mi aspettavo di giocare così male".

CTA

"Ne devo prendere atto, ancora manca tanto per togliermi da situazioni difficili anche quando mi ci butto dentro da solo. D'altra parte lui è molto forte su questa superficie e oggi ha giocato in maniera perfetta. Quando giochi così male è anche difficile cambiare tattica, la testa frulla tante idee e perdi lucidità", ha continuato Cobolli, "non ho giocato il mio miglior tennis. Prima di scendere in campo mi sentivo bene, anzi benissimo, per questo mi rode così tanto".

"Roma sicuramente ha pesato sul mio gioco, non avrei giocato così male in un altro torneo. Come ha detto anche Berrettini, nessuno può capire cosa signififica questo torneo per noi romani", ha spiegato Cobolli, "è anche difficile per noi giocare bene qui, lo sappiamo e con il tempo andrà meglio". Sul debutto sul Centrale: "Ora vado a mangiare la pizza e tutto mi passa, fa parte del percorso. Vero che mi rode tanto il c**o, ma sono anche bravo a ripartire subito. I miei pensieri sono comunque positivi, in ogni caso è stato uno dei giorni più belli della mia vita e per chi gioca a tennis da tanto tempo sono solo cose belle. Mi porto tante cose belle per il futuro e ripartirò da Amburgo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cobolli cobolli eliminato cobolli internazionali internazionali 2026
Vedi anche
Videonews
Sciopero trasporto aereo oggi, cosa c'è da sapere
Lazio, l'arrivo del Nasdaq a Formello - Video
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza