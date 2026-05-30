Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, sabato 30 maggio, l'azzurro affronta l'americano Learner Tien nel terzo turno dello Slam francese. Cobolli è reduce dal successo in tre set contro il cinese Wu Yibing, mentre lo statunitense ha battuto l'argentino Diaz Acosta nel secondo turno del torneo. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

Cobolli-Tien, orario e precedenti

Il match inizierà alle 12. I due fin qui si sono affrontati in una sola occasione agli ottavi dell'Atp 500 di Pechino, nel 2025, con vittoria dell'americano in due set.

Cobolli-Tien al Roland Garros, dove vederlo

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.