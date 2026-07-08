circle x black
Cerca nel sito
 

Wimbledon, nervosismo Cobolli: il gesto polemico verso il suo angolo

Il tennista azzurro ha sfidato Fery ai quarti dello Slam di Londra

Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
08 luglio 2026 | 18.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli nervoso a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 8 luglio, il tennista azzurro ha sfidato l'inglese Arthur Fery nei quarti di finale dello Slam di Londra, in una partita più complicato del previsto in cui Cobolli ha lasciato trapelare nervosismo e frustrazione, anche verso il suo angolo.

Durante il tie break che ha deciso il secondo set, vinto da Fery, Cobolli ha faticato molto in risposta, concedendo subito un mini break all'avversario e ha fatto esplodere la sua frustrazione. Dopo l'ennesimo errore con il rovescio, l'azzurro si è rivolto al suo team, guidato dal padre Stefano, e ha alzato ironicamente il pollice.

Un gesto polemico, probabilmente verso qualche indicazione tattica che non sta pagando, e sintomo di un nervosismo sempre crescente. "Dimmi qualcosa", ha urlato Cobolli al padre, che ha risposto: "Cosa devo dirti? Può succedere, ma ti devi mettere in competizione con lui", provando così a spronare lo spirito agonistico dell'azzurro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cobolli cobolli wimbledon wimbledon
Vedi anche
News to go
Trasporto aereo: attivato Garante prezzi per aumento anomalo biglietti
Norvegia-Inghilterra al vertice Nato, il siparietto dei premier Starmer e Store prima della sfida ai Mondiali 2026
Massimo Giletti canta 'Viva la Rai' e la dedica a Sigfrido Ranucci - Video
News to go
Le Pen, condannata, annuncia candidatura a presidenziali Francia nel 2027
Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara - Video
Argentina rimonta, il delirio allo stadio e il tifoso dell'Egitto sotto choc - Video
Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali" - Video
Mancini ct dell'Italia? La 'melina': "Devo allenare Nazionale Politici" - Video
Vertice Nato, l'arrivo di Trump e Meloni al ricevimento ufficiale ad Ankara - Video
Trump: "Il rapporto con la Nato è peggiorato per la Groenlandia" - Video
News to go
Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell'Agenzia delle Entrate


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza