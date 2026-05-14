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Colombia, campione di boxe trovato morto in un fiume con corpo smembrato: riconosciuto grazie ai tatuaggi

Il boxeur, 25 anni, era un talento del ring e aveva combattuto l'ultima volta il 9 maggio

Yeiner Andres Gomez - X
Yeiner Andres Gomez - X
14 maggio 2026 | 12.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dramma in Colombia. Il corpo del pugile emergente Yeiner Andres Gomez Sandoval è stato ritrovato smembrato nel fiume Magdalena, non lontano da Barranquilla. A dare l'allarme un pescatore del posto, che si è imbattuto nel corpo, senza testa e arti e riconosciuto solo grazie ai tatuaggi sul petto grazie alla conferma dei familiari.

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Colombia, pugile trovato morto in un fiume

Il boxeur, 25 anni, era un talento del ring con addosso grandi aspettative nel suo Paese. Aveva combattuto l'ultima volta il 9 maggio, facendo poi perdere le sue tracce dopo aver passato le ultime ore con sua madre e sua figlia. Gomez aveva perso quel match - combattuto nella palestra Cuadrilatero Élite di Barranquilla - contro l'avversario Leider Galvis. In palio c'era il titolo WBA Future Champions Colombia.

Sulla sua morte, avvolta dal mistero, sono state aperte delle indagini dalla Polizia colombiana.

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Yeiner Andres Gomez Sandoval Colombia pugile pugile morto Colombia
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