Dele Alli firmerà presto con il Como. L'ex Tottenham, che si è allenato con la squadra di Fabregas nelle ultime settimane, ha convinto tutti e sarà tesserato dal club lombardo. Come riportato da Sky Sport, per lui è pronto un contratto con scadenza nel giugno 2026. Una grande occasione per rilanciarsi dopo un periodo difficile in campo e fuori.

Dele Alli, chance al Como

Dele Alli, tra i migliori giocatori della Premier League negli anni al Tottenham (tra il 2015 e il 2021), è fermo da quasi due stagioni. L'ultima partita giocata è del febbraio 2023, con addosso la maglia del Besiktas, club in cui l'inglese era arrivato in prestito dall'Everton. Il trequartista vanta nel curriculum anche 37 presenze con l'Inghilterra (l'ultima nel 2019): per il classe '96, l'esperienza con Fabregas potrebbe essere quella giusta per rilanciarsi nel momento più delicato della carriera, dopo vari problemi fisici.