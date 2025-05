Se l'Inter vince la Champions Oeague, Ignazio La Russa si tinge la barba tricolore. Il presidente del Senato, noto tifoso nerazzurro, è disposto a tutto per il titolo europeo. Il Napoli, primo in classifica, si laurea campione d'Italia battendo in casa il Cagliari stasera nell'ultima giornata di campionato. L'Inter, impegnata a Como, deve sperare in un improbabile passo falso partenopeo.

"Andrò a Como? No, ci andranno i miei figli. Io considero le speranze scudetto ridotte al lumicino, l'unica speranza è che S. Ambrogio stavolta vinca su S. Gennaro…", dice La Russa a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. "Visto che abbiamo ospiti dalla Sicilia li manderò, insieme a mia moglie, al ristorante. Io me la vedrò a casa, da solo, e poi li raggiungerò, per il dolce oppure per l'amaro".

Se avvenissero una serie di circostanze, Napoli e Inter potrebbero andare a fare uno spareggio che avrebbe del clamoroso. "Lo spareggio - dice - non lo giochiamo perché perdiamo, ne sono abbastanza convinto ma comunque me stasera me la vedrò. Nel caso si facesse io sono pronto ad andarlo a giocare anche a Napoli". Campionato a parte, ai nerazzurri tra poco si giocheranno la coppa dei Campioni. Per vincerla sarebbe disposto a fare un fioretto e tingersi la barba tricolore in diretta nel nostro programma? "Va bene, accordo fatto, ok".