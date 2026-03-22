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Como-Pisa 5-0, Fabregas travolge Hiljemark e si prende quarto posto

La squadra lombarda ha battuto i toscani nella 30esima giornata di Serie A

Il Como - Ipa/Fotogramma
Il Como - Ipa/Fotogramma
22 marzo 2026 | 14.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Manita del Como in Serie A. Oggi, domenica 22 marzo, la squadra di Cesc Fabregas ha battuto il Pisa con un netto 5-0. Un successo che permette al Como di volare a 57 punti, solo al quarto posto a +3 sulla Juventus e a +6 dalla Roma, impegnata alle 18 contro il Lecce. Il Pista resta invece ultimo a 18 punti.

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Una vittoria mai in discusisone con i padroni di casa in vantaggio al 7' con Diao. Raddoppio al 29' con Douvikas. Como quindi avanti di due reti all'intervallo e ne poteva fare anche di più, con il Pisa che ha creato un paio di occasioni. La squadra di Fabregas dilaga comunque nella ripresa con i gol al 48' di Baturina, al 75' di Nico Paz e all'81' di Perrone. I toscani inoltre si sono visti annullare due gol al 52' e al 60' per fuorigioco.

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como pisa como pisa como pisa 5 0 classifica serie a
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