circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, oggi Como-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

La squadra di Fabregas ospita i giallorossi al Sinigaglia

Malen - IPA
Malen - IPA
11 ottobre 2026 | 07.48
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 11 ottobre, i giallorossi affrontano il Como in trasferta nel lunch match della sesta giornata di campionato. La squadra di Gasperini, prima in classifica insieme a Inter e Lazio, se la vedrà con gli uomini di Fabregas, ottavi a 10 punti dopo il ko contro il Frosinone arrivato prima della sosta. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla.

Como-Roma, orario e probabili

Ecco le probabili formazioni di Como-Roma, in campo alle 12:30:

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Konè, Wesley; Mora, Dybala; Malen. All. Gasperini

Como-Roma, dove vederla

La partita di Serie A tra Como e Roma sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roma Como Como Roma Serie A
Vedi anche
Sanremo, De Martino e la sfida del festival: "Ci metto entusiasmo e incoscienza" - Video
Roma, Svilar k.o. e un mese di stop: il video dell'infortunio
Bechis e Cardinaletti sposi, il matrimonio e il primo bacio tra marito e moglie - Video
Trump alla Casa Bianca: "Abbiamo fatto risorgere Colombo" - Videonews
All'Ecofin accordo al ribasso su unione mercati - Videonews del nostro inviato
Caro carburanti, Eni taglia ancora il diesel a 2,19 - Video
Alberto Leonardis: "Ammiro Meloni ma su diritti civili sono vicino a Schlein" - Video
'Salute!', il nuovo film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele - Video
News to go
Auto, gli incentivi per passare a Gpl o metano
News to go
Pedopornografia online, sette arresti
Pillay vince il Nobel: "Se applaudite più forte potrei condividere il Premio con Trump" - Video
Dagli abiti de 'Il diavolo veste Prada 2' alla tunica di Hopkins, costumi di scena in mostra a Cinecittà - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza