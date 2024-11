Con Sinner il tennis supera il calcio, un trionfo anche sui social

Jannik Sinner si conferma il motore del tennis italiano, trascinando lo sport verso un traguardo storico: nella settimana dal 18 al 24 novembre 2024, il tennis ha superato il calcio nelle interazioni social in Italia, con 952.000 interazioni contro 950.000. La ricerca di SocialData in esclusiva per Adnkronos testimonia un risultato senza precedenti, che premia un anno straordinario per il movimento tennistico nazionale. Con 34.000 mention e 5,6 milioni di interazioni negli ultimi tre mesi, Sinner si impone come figura centrale non solo in campo, ma anche nel panorama digitale, catalizzando l’attenzione e l’orgoglio del pubblico italiano. Questo boom riflette la crescita di uno sport che, grazie ai successi di Sinner e di altri protagonisti come Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti e Sara Errani, sta conquistando uno spazio sempre più rilevante nel cuore degli italiani e nelle discussioni online. Il tennis gode di un sentiment estremamente positivo tra gli italiani: il 61% delle interazioni sono favorevoli, contro il 44% del calcio, che invece soffre di una polarizzazione maggiore (44% di sentiment negativo). Questo dato sottolinea come la narrazione del tennis, alimentata dai successi del 2024, abbia saputo conquistare il pubblico.

Jannik Sinner: il leader digitale del tennis

Con oltre 3 milioni di follower su Instagram (+115% rispetto al 2023) e 28 milioni di interazioni complessive nel 2024, Jannik Sinner si afferma come figura centrale del tennis italiano, non solo in campo ma anche nel panorama digitale. Il suo engagement rate del 3,5% lo posiziona tra i più coinvolgenti a livello globale, superando rivali come Djokovic (1%) e Nadal (0,5%). “Le conversazioni sui social media analizzate nell'ultima settimana evidenziano come Jannik Sinner e gli atleti italiani abbiano portato il tennis e il trionfo in Coppa Davis al centro dell’attenzione nazionale”, spiega Luca Ferlaino, partner di SocialData. “Per la prima volta, le discussioni legate al tennis hanno superato quelle sul calcio, stabilendo un record storico. I grandi eventi polarizzano l’attenzione degli utenti che utilizzano i social per sentirsi partecipi attivamente di un evento memorabile".

La presenza social di Sinner: un percorso ancora in costruzione

Jannik Sinner è uno dei tennisti più promettenti del circuito, ma la sua strategia social è ancora in evoluzione. La nostra analisi si è focalizzata su Instagram, l’unica piattaforma utilizzata da tutti i top player, con dati strutturati e comparabili. Al contrario, su Facebook l’account di Sinner non è configurato come profilo business, mentre su TikTok, pur avendo un account registrato, non risulta attivo. Tutti i tennisti analizzati mantengono invece una presenza su X (ex Twitter). Solo Alcaraz e Djokovic hanno un profilo TikTok attivo e aggiornato.

Una crescita record per Sinner su Instagram

Nel 2024, il profilo Instagram di Sinner ha raggiunto e superato 3 milioni di follower, con una crescita annua del 115%, la più alta tra i tennisti analizzati. Questo incremento è stato favorito da due eventi principali: le ATP Finals 2023, dove ha raggiunto la finale contro Djokovic, e la vittoria agli Australian Open 2024, il suo primo Slam. Le interazioni totali del 2024 si sono attestate a 28 milioni, quasi triplicando rispetto al 2023 (10,4M), con un engagement rate medio del 3,5%, ben superiore al 2,9% dell’anno precedente. La sua attività su Instagram si è concentrata su 113 post, in cui dominano le immagini statiche (56.6%), seguite dai caroselli (31%) e dai reel (12.4%).

Sinner vs top players: numeri e strategie social a confronto

Nonostante i progressi, Sinner resta indietro nei numeri assoluti rispetto ai top player, ma si distingue per un tasso di crescita del 115%, superiore a quello di Alcaraz (+43%) e dei veterani (sotto il 10%). Questa crescita, favorita dalla fan base iniziale più bassa, riflette un profilo in espansione e un pubblico coinvolto. La differenza chiave risiede nella distribuzione dei contenuti: Sinner privilegia immagini statiche, mentre gli altri tennisti sfruttano maggiormente caroselli e reel, favorendo contenuti dinamici.