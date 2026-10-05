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Domani incontro Buonfiglio-Malagò prima della Giunta, Ipotesi n.1 Figc commissario

La soluzione del caso tesseramento sembra vicina ad una soluzione.

Luciano Buonfiglio e Giovanni Malagò - Ipa/Fotogramma
Luciano Buonfiglio e Giovanni Malagò - Ipa/Fotogramma
05 ottobre 2026 | 20.11
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

La soluzione del caso tesseramento sembra vicina ad una soluzione. Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e il numero uno della Figc Giovanni Malagò, si incontreranno domani mattina prima della Giunta Coni indetta per valutare il commissariamento della Federcalcio dopo il caso del mancato tesseramento dello stesso Malagò. Come oggetto dell'incontro, a quanto apprende l'Adnkronos, una ipotesi da proporre alla Giunta con lo stesso Malagò commissario della Federcalcio. Una soluzione che servirebbe ad evitare la spaccatura nella Giunta Coni.

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Calcio Commissariamento Tesseramento buonfiglio malagò figc coni
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