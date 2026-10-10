circle x black
Cerca nel sito
 

Fallo di Diego Carlos su Esposito, interviene il Var: giusto il rigore in Inter-Parma?

Episodio arbitrale a San Siro nella sesta giornata di Serie A

Hakan Calhanoglu trasforma il rigore - Afp
Hakan Calhanoglu trasforma il rigore - Afp
10 ottobre 2026 | 18.46
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Episodio arbitrale in Inter-Parma. Oggi, sabato 10 ottobre, i nerazzurri hanno sfidato i ducali a San Siro nella partita valida per la sesta giornata di Serie A, in una gara caratterizzata anche da qualche protesta e che, nel corso del primo tempo, ha richiesto l'intervento del Var per assegnare un calcio di rigore all'Inter.

Succede tutto al 18'. Dimarco trova Esposito nell'area del Parma, l'attaccante della Nazionale mette il fisico ma cade a terra lamentando un contatto falloso con Diego Carlos. Immediate le proteste nerazzurre, che chiedono calcio di rigore per un pestone del difensore ducale. Le immagini mostrano effettivamente come, nel tentativo di prendere il pallone, Diego Carlos finisca con il piede sinistro sopra quello di Esposito, causandone la caduta.

L'arbitro Bonaccina inizialmente lascia correre ma viene richiamato dal Var. Una volta viste le immagini al monitor, il direttore di gara torna in campo e assegna il calcio di rigore all'Inter, poi trasformato da Calhanoglu per il momentaneo 2-0.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
inter parma inter parma rigore inter parma
Vedi anche
Trump alla Casa Bianca: "Abbiamo fatto risorgere Colombo" - Videonews
All'Ecofin accordo al ribasso su unione mercati - Videonews del nostro inviato
Caro carburanti, Eni taglia ancora il diesel a 2,19 - Video
Alberto Leonardis: "Ammiro Meloni ma su diritti civili sono vicino a Schlein" - Video
'Salute!', il nuovo film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele - Video
News to go
Auto, gli incentivi per passare a Gpl o metano
News to go
Pedopornografia online, sette arresti
Pillay vince il Nobel: "Se applaudite più forte potrei condividere il Premio con Trump" - Video
Dagli abiti de 'Il diavolo veste Prada 2' alla tunica di Hopkins, costumi di scena in mostra a Cinecittà - Video
Doppia tromba marina nel trapanese, le immagini impressionanti a Marsala
Viterbo, eccezionale scoperta nel Lago di Mezzano: recuperata una spada di oltre tremila anni fa - Video
Eurogruppo a Lussemburgo, strada in salita per flessibilità - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza