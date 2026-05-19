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Conte, con il Napoli è finita. Pronto il ritorno alla Juventus?

Il tecnico leccese potrebbe si prepara a lasciare gli azzurri al termine della stagione

Antonio Conte - Ipa/Fotogramma
Antonio Conte - Ipa/Fotogramma
19 maggio 2026 | 16.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Antonio Conte lascia il Napoli e torna alla Juventus? Una è una notizia, l'altra una clamorosa voce che potrebbe presto concretizzarsi. Il tecnico azzurro, dopo due anni a Castel Volturno, avrebbe infatti comunicato al presidente Aurelio De Laurentiis la propria volontà di lasciare Napoli per una nuova avventura, al termine di un biennio che è iniziato con lo scudetto dello scorso anno ma che in questa stagione ha deluso.

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Secondo quanto riportato da SkySport infatti, nelle scorse ore sarebbe andato in scena un vertice tra De Laurentiis e Conte, con il presidente che, di fronte alla ferma volontà del suo tecnico di lasciare, non si sarebbe opposto, come invece aveva fatto la scorsa estate fino a convincerlo a rimanere.

Proprio come lo scorso anno, Conte torna quindi a essere uno dei candidati forti per la panchina della Juventus, nel caso in cui Luciano Spalletti decidesse di lasciare Torino. Il tecnico toscano ha appena rinnovato il suo contratto fino al 2028, ma le ultime deludenti prestazioni e un'eventuale esclusione dalla prossima Champions League potrebbero mettere a rischio il suo futuro.

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