Ancora un abbordaggio di Israele in mare contro la Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. "L'intercettazione continua - riferisce la Global Sumud Flotilla attravreso Telegram - . Navi militari delle forze armate israeliane stanno abbordando illegalmente la nostra flotta. Siamo in stato di massima allerta mentre proseguiamo verso Gaza. Ci rifiutiamo di farci intimidire".

Ad essere intercettate dalla Marina militare di Israele, secondo quanto risulta dal tracker della Global Sumud Flotilla, le imbarcazioni Akka (Andros), Beit Hanoun (Zefiro) e la Bayt Ummar (Elengi). Altre sei barche della flotta starebbero proseguendo la navigazione verso Gaza. Ieri, le forze militari israeliane hanno intercettato in acque internazionali al largo di Cipro 41 imbarcazioni.