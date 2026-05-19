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Flotilla per Gaza, nuova intercettazione in mare: "Navi israeliane stanno abbordando la nostra flotta"

Sei continano la navigazione verso la Striscia. Gli attivisti: "Ci rifiutiamo di farci intimidire". Ieri fermati 41 imbarcazioni al largo di Cipro

L'intercettazione delle barcge della Flotilla - social Global Sumud Flotilla
L'intercettazione delle barcge della Flotilla - social Global Sumud Flotilla
19 maggio 2026 | 16.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ancora un abbordaggio di Israele in mare contro la Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. "L'intercettazione continua - riferisce la Global Sumud Flotilla attravreso Telegram - . Navi militari delle forze armate israeliane stanno abbordando illegalmente la nostra flotta. Siamo in stato di massima allerta mentre proseguiamo verso Gaza. Ci rifiutiamo di farci intimidire".

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Ad essere intercettate dalla Marina militare di Israele, secondo quanto risulta dal tracker della Global Sumud Flotilla, le imbarcazioni Akka (Andros), Beit Hanoun (Zefiro) e la Bayt Ummar (Elengi). Altre sei barche della flotta starebbero proseguendo la navigazione verso Gaza. Ieri, le forze militari israeliane hanno intercettato in acque internazionali al largo di Cipro 41 imbarcazioni.

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