Coppa Davis, Italia-Olanda: orario e dove vederla

A Malaga, gli azzurri di capitan Volandri affrontano gli olandesi per mettere in bacheca la seconda coppa consecutiva

L’Italia insegue il bis in Coppa Davis. Per confermarsi campioni, gli azzurri di capitan Volandri, dopo il grande successo in semifinale contro l’Australia, affronteranno l’Olanda. Una nazionale già battuta nei gironi del torneo a Bologna, pochi mesi fa.

Coppa Davis, orario Italia-Olanda

Dopo le vittorie di Berrettini contro Kokkinakis e di Sinner contro De Minaur, gli Oranje sono l’ultimo ostacolo per gli azzurri. La sfida tra Italia e Olanda, è in programma oggi, domenica 24 novembre, a partire dalle 16. Botic Van de Zandschulp, numero 80 della classifica Atp, aprirà le danze contro Berrettini, lanciato verso la conferma nel primo match. Sarà invece Tallon Griekspoor, numero 40 del mondo, l'avversario di Sinner. Nel doppio, l'Olanda si affiderà a Koolhof e Van de Zandschulp,

Coppa Davis, dove vedere Italia-Olanda

La finale della Coppa Davis tra Italia e Olanda è in programma domenica alle 16. I match saranno trasmessi in diretta su Rai 2 e su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.