L’Italia si presenta alle Final 8 di Coppa Davis di Bologna con una grande ambizione: conquistare il quarto titolo consecutivo, nonostante l’assenza di Jannik Sinner. Il cammino degli azzurri parte oggi, mercoledì 25 novembre, alle ore 16, quando la squadra guidata da Filippo Volandri affronterà la Corea del Sud sul campo della BolognaFiere Arena nel secondo dei quarti di finale. Per la competizione, il capitano azzurro ha scelto di puntare su Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, il capitano della Corea Jong-Sam Chung ha convocato Soonwoo Kwon, Hyeon Chung, Uisung Park, Seongchan Hong e Jisung Nam.

Coppa Davis, Italia Corea del Sud: i precedenti

Sono tre i precedenti in Davis tra Italia e Corea del Sud con gli azzurri che hanno sempre avuto la meglio. I primi due risalgono al 1981 e al 1987, l'ultimo è datato 2020. Si comincia alle 16 con la sfida tra i numeri 2 delle squadre, poi tocca ai numeri uno. In caso di parità si disputerà il doppio decisivo.

Coppa Davis, Italia-Corea del Sud: dove vederla in tv

Il match si vedrà in chiaro e in esclusiva su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e sul sito SuperTennis.