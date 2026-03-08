circle x black
Coppa del Mondo, Curtoni vince SuperG Val di Fassa. Zenere è terza

L'azzurra chiude una gara perfetta e torna al successo. Pirovano ottava, Goggia nona

Elena Curtoni - Fotogramma/IPA
Elena Curtoni - Fotogramma/IPA
08 marzo 2026 | 12.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gara perfetta di Elena Curtoni nel SuperG della Val di Fassa oggi, domenica 8 marzo. L'azzurra chiude la sua gara con un fenomenale 1'29"07 e torna al successo in Coppa del Mondo (in questa stagione, il suo miglior piazzamento nella specialità era stato un quarto posto in in Val d'Isere). Dietro di lei la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, seconda con il tempo di 1'29"33 e l'altra azzurra Asja Zenere, terza a soli 27 centesimi. Quarta la francese Romane Miradoli, in 1'29"41. Ottava Laura Pirovano (reduce da due splendidi successi in discesa), nona Sofia Goggia.

Curtoni: "Ultimi anni tosti, oggi ci credevo"

L'azzurra ha parlato così a fine gara: "Oggi sono riuscita a fare quello che volevo. Ci credevo, sapevo di averlo ancora dentro, ma quando i risultati non arrivano ci sono i dubbi. Sono contenta, è bello essere ancora lì davanti. Gli ultimi anni sono stati tosti".

