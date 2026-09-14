Coppa Italia, Derby toscano Fiorentina – Pisa: buona la seconda per Vanoli

Derby toscano ai sedicesimi di Coppa Italia, al Franchi si sfidano Fiorentina e Pisa, stracittadina che ha sempre un grande fascino e che mette in palio un posto agli ottavi di finale contro il Napoli di Allegri, in trasferta al Maradona. La Viola ha ritrovato fiducia con la prima vittoria in campionato contro il Venezia e il ritorno di Vanoli in panchina e punta a un trofeo che manca in bacheca da 25 anni. Il Pisa, che punta alla promozione, è invece reduce dal crollo casalingo con l’Entella (1-4). Per gli esperti Sisal, Vanoli centrerà la seconda vittoria consecutiva, la Fiorentina è infatti avanti a 1,52, il successo degli ospiti sale a 5,25, il pareggio – che porterebbe le squadre ai rigori – è a 4,50. Difesa viola da rivedere, la retroguardia della Fiorentina non è mai riuscita a tenere la porta inviolata in questo inizio stagione e ha subito undici gol nelle prime quattro giornate: potrebbe essere la gara con il Pisa la prima senza subire reti, ipotesi a 3,00, più probabile un gol dei nerazzurri, a 1.40. In rete sia con il Torino che con il Venezia, Mateo Pelegrino è il primo candidato al gol, a 1,80. Ma occhio a Mastantuono che, dopo la tripletta ai lagunari, prenota un altro gol, a 2,75. Nel Pisa spicca Petagna, a 3,75.

Il programma della Coppa Italia prevede anche la sfida tra Genoa e Sudtirol, chi vince affronta l’Inter campione in carica. Ancora a secco di vittorie dopo 4 giornate di campionato, gli uomini di De Rossi dovrebbero portare a casa il primo successo stagionale, ipotesi a 1,65 contro il 5,00 degli ospiti – reduci da due pareggi in B- e il 3,75 del segno X.